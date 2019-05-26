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9:41   26 Мая 2019
Весь мир

Десять человек погибли из-за утечки газа на судне в Китае

Десять человек погибли из-за утечки газа на судне в Китае

Жертвами утечки газа на корабле в порту китайского города Жунчэн в восточной провинции Шаньдун стали десять человек. Еще 19 госпитализированы. Об этом 26 мая пишет агентство «Синьхуа».

ЧП произошло во второй половине дня в субботу, 25 мая. Утечка газа произошла на зарегистрированном в провинции Фуцзянь грузовом судне, которое стояло в городском порту Лунъянь. По предварительным данным, люди погибли в результате утечки углекислого газа из противопожарной системы на борту стоявшего на ремонте судна.

Ранее сообщалось о восьми погибших. Жизням пострадавших ничего не угрожает. Медики оценивают их состояние как стабильное.

Полиция уже задержала ответственных за произошедшее. Расследование продолжается.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #китай #общество #утечка газа

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