Трамп заявил о «хорошем прогрессе» на торговых переговорах с Японией

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что торговые переговоры с Японией идут успешно.

«В наших торговых переговорах с Японией наблюдается хороший прогресс. Большое внимание в них уделяется сельскому хозяйству и мясу», — уточнил он.

Трамп добавил, что рассчитывает на многое в ходе переговоров после парламентских выборов в Японии в июле.

Напомним, президент США прибыл в субботу в Японию на четыре дня с государственным визитом. Он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ, лидеры сыграли вместе в гольф.