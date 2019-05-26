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Трамп заявил о «хорошем прогрессе» на торговых переговорах с Японией

Трамп заявил о «хорошем прогрессе» на торговых переговорах с Японией

 Reuters пишет, что Анкара наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Reuters пишет, что Анкара наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
9:13   26 Мая 2019
Весь мир

Трамп заявил о «хорошем прогрессе» на торговых переговорах с Японией

Трамп заявил о «хорошем прогрессе» на торговых переговорах с Японией

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что торговые переговоры с Японией идут успешно.

«В наших торговых переговорах с Японией наблюдается хороший прогресс. Большое внимание в них уделяется сельскому хозяйству и мясу», — уточнил он.

Трамп добавил, что рассчитывает на многое в ходе переговоров после парламентских выборов в Японии в июле.

Напомним, президент США прибыл в субботу в Японию на четыре дня с государственным визитом. Он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ, лидеры сыграли вместе в гольф.

 

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Автор: Мария Милкевич
#сша #япония #трамп #абэ #торговые переговоры

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