Трамп заявил о «хорошем прогрессе» на торговых переговорах с Японией
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что торговые переговоры с Японией идут успешно.
«В наших торговых переговорах с Японией наблюдается хороший прогресс. Большое внимание в них уделяется сельскому хозяйству и мясу», — уточнил он.
Трамп добавил, что рассчитывает на многое в ходе переговоров после парламентских выборов в Японии в июле.
Напомним, президент США прибыл в субботу в Японию на четыре дня с государственным визитом. Он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ, лидеры сыграли вместе в гольф.
Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2019