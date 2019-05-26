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Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

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9:20   26 Мая 2019
Россия

Подозреваемого в нападении на директора школы задержали в Якутии

Подозреваемого в нападении на директора школы задержали в Якутии

Молодой человек признался, что напал на директора Чаранской школы с ножом. Подозреваемого поместили в изолятор, сообщили в пресс-службе МВД РФ по Якутии.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» в отношении 18-летнего подростка. 

По предварительным данным, в ночь на субботу, 25 мая, в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району поступила информация. Диспетчер скорой помощи сообщил, что к ним доставлен 33-летний местный житель с ножевым ранением в области живота. 

Позже выяснилось, что между мужчиной и группой молодых людей произошел конфликт. В результате один ударил потерпевшего ножом. Правоохранители нашли оружие на месте преступления и изъяли его.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#нападение #общество #подростки #якутия

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