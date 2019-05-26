Reuters пишет, что Анкара наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Турция увеличивает поставки оружия сирийским антиправительственным группировкам, передает агентство Reuters.

По данным агентства, это решение принято после неудачных попыток убедить Россию во время встреч совместной контактной группы прекратить эскалацию напряженности. В оппозиционных кругах САР подчеркнули, что наступление правительственных сил вызывает приток беженцев в Турцию.

Сообщается, что турецкие власти отправили в Сирию десятки бронированных машин, реактивные системы залпового огня «Град», противотанковые управляемые ракеты и противотанковые ракетные комплексы. Данное вооружение, по словам источников агентства, способствовало повторному захвату оппозицией города Кафр-Набуда, ранее освобожденного сирийской армией.

Турция, по данным Reuters, демонстрирует готовность сохранить влияние на северо-западе САР посредством усиления своего военного присутствия на базах, созданных в рамках договора о деэскалации. При этом официальные представители Анкары пока не дали официальный комментарий по этому поводу.