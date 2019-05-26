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7:05   26 Мая 2019
Весь мир

Киев пригрозил Москве «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков

Киев пригрозил Москве «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков

Киев намерен добиваться санкций в отношении России, если Москва не станет выполнять постановления Международного трибунала по морскому праву ООН и освобождать украинских моряков и суда, задержанные в Керченском проливе, пишет «Укринформ» со ссылкой на посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

 

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — цитирует агентство Мельника.

Мельник добавил, что постановление трибунала стало «дипломатической победой и мощным дополнительным международно-правовым козырем», который поспособствует скорейшему возврату моряков на родину.

Однако в МИД России считают, что Морской трибунал в Гамбурге не вправе рассматривать инцидент в Керченском проливе, поэтому его решение Москва может не выполнять.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #керченский пролив #мтмп

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