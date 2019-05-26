Зеленский заявил, что русский авиаконструктор Сикорский был «знаменитым украинцем»

Новый лидер Украины Владимир Зеленский заявил в Facebook, что русский авиаконструктор Игорь Сикорский был «знаменитым украинцем».

«Ровно 130 лет назад в Киеве родился «отец вертолетов» — знаменитый украинец Игорь Сикорский. Он является блестящим примером инноватора. Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике, которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами», — написал он.

Также Зеленский заверил, что сделает все возможное, чтобы открыть талантливым согражданам путь к осуществлению своих идей на родине.

«Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подытожил глава государства.

Украинские политики не в первый раз причисляют Сикорского к «знаменитым украинцам». Бывший президент Петр Порошенко называл его «выдающимся украинцем, который навсегда изменил мир авиации», а премьер-министр Владимир Гройсман назвал «первые модели Игоря Сикорского» украинскими изобретениями.

Напомним, Игорь Сикорский — русский и американский ученый и авиаконструктор, родился в Российской империи, в Киеве, в 1889 году. В 1918 году он покинул Россию и с 1919 года жил в США. Сикорский первым в мире изобрел и создал четырехмоторный самолет «Русский витязь», тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет «Илья Муромец», серийный вертолет одновинтовой схемы.