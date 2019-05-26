Лидеры Японии и США сыграли в гольф во время визита Трампа в Токио

Японский премьер Синдзо Абэ и американский президент Дональд Трамп в воскресенье провели игру в гольф в загородном клубе в присутствии почетного гостя, 76-летнего японского гольфиста Исао Аоки, передает МИД Японии.

«Сегодня отличная погода, а после этого по программе у нас посещение сумо. Я хотел бы, чтобы альянс Японии и США стал еще более крепким в новой эпохе Рэйва», — заявил Абэ прессе.

Эпоха Рэйва — «Прекрасной гармонии» — началась в Японии с 1 мая, когда на престол взошел император Нарухито.

Телеканал NHK сообщает, что лидеры прилетели в загородный клуб на вертолетах, перед игрой состоялся совместный завтрак.

Абэ и Трамп известны любовью к гольфу и играют вместе уже в пятый раз. Во время их встречи 18 ноября 2016 года в Нью-Йорке они обменялись подарками, имеющими отношение к этой игре. Абэ тогда стал первым лидером, встретившимся с новоизбранным главой США.

Ключевой этап визита Трампа в Японии начнется 27 мая. На этот день назначена встреча с Абэ, а также аудиенция у нового императора Нарухито. В последний день пребывания в стране Трамп взойдет на борт вертолетоносца «Кага» Сил самообороны Японии, базирующегося в Токийском заливе.