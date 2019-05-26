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 Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в проведении диалога с оппозицией

Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в проведении диалога с оппозицией
5:19   26 Мая 2019
Весь мир

Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в проведении диалога с оппозицией

Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в проведении диалога с оппозицией

Венесуэльский лидер Николас Мадуро опубликовал в Twitter слова благодарности властям Норвегии за предоставление площадки для диалога с оппозицией и подтвердил, что готов продолжать встречаться.

«Я благодарю правительство Норвегии за его усилия по содействию диалогу о мире и стабильности в Венесуэле. Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованием всеобъемлющей повестки дня и продвижением вперед к достижению соглашений», — отметил он.

Напомним, 16 мая представители легитимного главы государства Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо встретились в Осло на переговорах о преодолении политического кризиса в Венесуэле. Мадуро в дальнейшем назвал это первое общение весьма позитивным.

МИД Норвегии сообщил в субботу, что представители Мадуро на следующей неделе проведут еще одну встречу в Осло с оппозицией в рамках подготовки к диалогу сторон при посредничестве норвежского руководства. Напомним, Норвегия, в отличие от большинства европейских стран, не признала Гуаидо временным главой Венесуэлы.

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Автор: Мария Милкевич
#венесуэла #мадуро #норвегия #осло

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