Мадуро поблагодарил Норвегию за помощь в проведении диалога с оппозицией

Венесуэльский лидер Николас Мадуро опубликовал в Twitter слова благодарности властям Норвегии за предоставление площадки для диалога с оппозицией и подтвердил, что готов продолжать встречаться.

«Я благодарю правительство Норвегии за его усилия по содействию диалогу о мире и стабильности в Венесуэле. Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованием всеобъемлющей повестки дня и продвижением вперед к достижению соглашений», — отметил он.

Agradezco al gobierno de Noruega por sus esfuerzos para avanzar en los diálogos por la Paz y la estabilidad de Venezuela. Sale hacia Oslo nuestra delegación con buena disposición para trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcción de buenos acuerdos. pic.twitter.com/8WMEZiNCuz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 26, 2019

Напомним, 16 мая представители легитимного главы государства Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуаидо встретились в Осло на переговорах о преодолении политического кризиса в Венесуэле. Мадуро в дальнейшем назвал это первое общение весьма позитивным.

МИД Норвегии сообщил в субботу, что представители Мадуро на следующей неделе проведут еще одну встречу в Осло с оппозицией в рамках подготовки к диалогу сторон при посредничестве норвежского руководства. Напомним, Норвегия, в отличие от большинства европейских стран, не признала Гуаидо временным главой Венесуэлы.