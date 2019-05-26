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3:56   26 Мая 2019
Россия

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Иркутске

Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Иркутске

Пожар в иркутском ТЦ на площади в 500 квадратных метров потушен, рассказал РИА Новости представитель областного управления МЧС.

Ранее стало известно о возгорании в торговом центре «Торгсервис» в Иркутске, произошедшем в воскресенье утром. В ликвидации были задействованы 38 человек и 12 единиц техники.

«Прибывшие подразделения локализовали открытое горение на площади 500 квадратных метров», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в 8.12 (3.12 по Москве) возгорание было ликвидировано.

Источник добавил, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. На месте работают следователи МЧС, которые должны установить причину пожара.

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Автор: Мария Милкевич
#мчс #россия #пожар #иркутск #тц

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