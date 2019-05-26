Японский журналист заявил, что День Победы в России вызывает у японцев «дискомфорт»

Празднование Дня Победы в России причиняет японцам «некий дискомфорт», потому что там иначе относятся ко Второй мировой войне, говорится в японской консервативной газете Sankei Shimbun.

Автор материала Юити Онода пишет, что 9 мая в России повсюду проходят военные парады, люди ходят с флажками, символизирующими победу. При этом позиции России и Японии относительно Второй мировой войны отличаются.

В частности, журналист подчеркивает, что в Японии 15 августа, в день капитуляции, когда также вспоминают жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, никаких торжеств не проходит, поэтому «праздничное настроение» россиян «вызывает некий дискомфорт».

Онода считает, что в России «мало опор для народной сплоченности», поэтому День Победы дает властям возможность «создать атмосферу национального престижа».