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Трамп заявил, что не волновался из-за учений в Северной Корее

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3:02   26 Мая 2019
Весь мир

Трамп заявил, что не волновался из-за учений в Северной Корее

Трамп заявил, что не волновался из-за учений в Северной Корее

Американский лидер Дональд Трамп признался в Twitter, что не переживал из-за военных учений в Северной Корее, и добавил, что улыбнулся, когда узнал о критике, которой подвергли в Пхеньяне его политического соперника и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

«Северная Корея произвела стрельбы из небольших орудий, чем встревожила некоторых моих людей, а также некоторых других, но не меня. Я уверен в том, что председатель Ким сдержит обещания, которые он дал мне. Кроме того, я улыбнулся, когда он назвал «болотного человека» Джо Байдена личностью с низким интеллектом и еще того хуже. Возможно, это сигнал мне?» — написал Трамп.

Ранее южнокорейские военные заявили, что два пуска новых тактических ракет в КНДР стали эскалацией напряженности в регионе. По их мнению, эти меры противоречат соглашению, подписанному главами КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне в сентябре 2018 года.

Согласно информации комитета начальников штабов ВС Республики Корея, Север 4 мая осуществил запуск нескольких тактических ракет в сторону Японского моря на расстояние от 70 до 200 километров, а 9 мая — еще двух ракет, дальность полета которых достигла 270 и 420 километров.

Также в среду Центральное телеграфное агентство Кореи в тексте, озаглавленном «Сноб, лишенный элементарных человеческих качеств», назвало бывшего вице-президента США Джо Байдена безрассудным человеком с низким интеллектом. Такая характеристика вызвана его недавними предвыборными речами, в одной из которых он «разразился риторикой, клевещущей на высшее руководство КНДР». В материале также сказано, что Байдена считают «дураком с низким IQ» и на него «не стоит возлагать надежды». Также авторы материала назвали ошибочным мнение о том, что Байден является популярным кандидатом в президенты США, и «этого достаточно для того, чтобы рассмешить кошку».

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Автор: Мария Милкевич
#кндр #байден #трамп

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