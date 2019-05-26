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 Депутат Госдумы от Крыма прокомментировал требование трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Крыма прокомментировал требование трибунала по украинским морякам
2:35   26 Мая 2019
Весь мир

Депутат Госдумы от Крыма прокомментировал требование трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Крыма прокомментировал требование трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек рассказал RT о своем мнении относительно требования Международного трибунала по морскому праву к России немедленно освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе.

«Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят», — сообщил парламентарий.

Аналогичное мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он уверен, что МТМП не вправе вынуждать Россию освободить задержанных и вернуть суда, поэтому выполнять данное требование нет необходимости .

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев ранее заявил, что Россия должна и дальше отстаивать свою позицию по ситуации в Керченском проливе, а решение Морского трибунала в Гамбурге нелегитимно.

Напомним, в субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе.

В российском МИД заявили, что в этой ситуации Конвенция ООН по морскому праву неприменима, и подчеркнули, что Москва будет целенаправленно отстаивать свою позицию, поскольку у арбитража нет юрисдикции рассматривать данный инцидент.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #госдума #украина #крым #керченский пролив #бальбек #мтмп

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