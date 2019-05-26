Депутат Госдумы от Крыма прокомментировал требование трибунала по украинским морякам

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек рассказал RT о своем мнении относительно требования Международного трибунала по морскому праву к России немедленно освободить украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе.

«Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят», — сообщил парламентарий.

Аналогичное мнение выразил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов. Он уверен, что МТМП не вправе вынуждать Россию освободить задержанных и вернуть суда, поэтому выполнять данное требование нет необходимости .

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев ранее заявил, что Россия должна и дальше отстаивать свою позицию по ситуации в Керченском проливе, а решение Морского трибунала в Гамбурге нелегитимно.

Напомним, в субботу, 25 мая, Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине три военных корабля, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе.

В российском МИД заявили, что в этой ситуации Конвенция ООН по морскому праву неприменима, и подчеркнули, что Москва будет целенаправленно отстаивать свою позицию, поскольку у арбитража нет юрисдикции рассматривать данный инцидент.