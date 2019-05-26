Беглов поздравил петербуржцев с Днем города

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем города. Видео появилось на сайте Центрального района Санкт-Петербурга.

Беглов отметил, что Петр Первый задумывал Петербург как столицу, средоточие политической, торговой и культурной жизни Европы.

«Главное богатство, движущая сила Петербурга — это его жители», — заявил градоначальник.

Он перечислил, сколько великих людей дала России Северная столица, напомнил о героизме ленинградцев в годы блокады и отметил роль горожан в том, что Петербург стал «уникальным творческим, научным и промышленным центром страны».