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Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

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1:47   26 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба кандидата в президенты Литвы не хотят нагнетать полемику с РФ

Оба претендента на пост президента Литвы, прошедшие во второй тур, Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните считают бессмысленным менять курс по отношению к РФ, но при этом не хотят нагнетать полемику с ней. Об этом они рассказали в интервью агентству Associated Press.

«Слишком резкая полемика — это не выход. Мы не можем закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — заявил экономист Науседа.

«Я не вижу никаких причин для того, чтобы менять курс в отношениях с Россией, потому что в ней ничего не изменилось, — сказала Шимоните. — Но я считаю, что в более широком плане нам придется готовиться к переговорам с Россией в будущем».

Напомним, в первом туре президентских выборов в Литве ни один из девяти кандидатов не смог преодолеть пятидесятипроцентный барьер и победить. Во второй тур пробились 44-летняя экс-глава Минфина Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они набрали 31,13 % и 30,94 % голосов соответственно.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #выборы #литва

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