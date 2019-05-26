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1:05   26 Мая 2019
Весь мир

Госдеп США рассчитывает, что переговоры в Осло сосредоточатся на теме отставки Мадуро

Госдеп США рассчитывает, что переговоры в Осло сосредоточатся на теме отставки Мадуро

Вашингтон считает единственным возможным предметом переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро условия его отставки и рассчитывает, что именно к этому сведутся дискуссии между властями республики и оппозицией в Осло, заявили в пресс-службе Госдепартамента.

«Как мы неоднократно заявляли, мы считаем, что единственное, о чем можно вести переговоры с Николасом Мадуро, — это условия его ухода», — говорится в заявлении.

Согласно позиции американского внешнеполитического ведомства, лишь в таком случае «прогресс станет возможен».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #госдеп #венесуэла #мадуро #осло

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