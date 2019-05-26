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 Трамп обжалует судебное решение по финансированию стены на границе с Мексикой

Трамп обжалует судебное решение по финансированию стены на границе с Мексикой
0:49   26 Мая 2019
Весь мир

Трамп обжалует судебное решение по финансированию стены на границе с Мексикой

Трамп обжалует судебное решение по финансированию стены на границе с Мексикой

Американский лидер Дональд Трамп намерен обжаловать судебное решение о запрете использования средств Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом он заявил в Twitter.

Соответствующее решение ранее вынес федеральный суд Калифорнии.

«Другой активист, назначенный Обамой, только что вынес решение против нас по участку южной стены, которая уже строится. Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции!» — призвал президент.

Напомним, 10 апреля оборонное ведомство США заключило контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на возведение стены на границе с Мексикой.

Трамп ранее ввел чрезвычайное положение на границе, чтобы направить на строительство стены предназначенные для других целей порядка 6,4 миллиарда долларов в обход Конгресса, который согласно конституции обязан одобрить любые затраты бюджетных средств. Данная мера уже оспорена в судах.

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Автор: Мария Милкевич
#пентагон #трамп #мексика #стена

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