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0:23   26 Мая 2019
Весь мир

Глава Форин-офиса обещал снизить налог на прибыль, если станет премьер-министром

Глава Форин-офиса обещал снизить налог на прибыль, если станет премьер-министром

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил в интервью газете The Sunday Times, что если станет премьер-министром, то будет способствовать снижению налога на прибыль. Материал доступен на сайте издания.

 

 

«Нам нужно послать миру сигнал, что мы собираемся стать лучшим местом для бизнеса на всей планете. Я думаю, что символом этого явилось бы сокращение нашего корпоративного налога до ирландского уровня — 12,5 %. Мы знаем, что это трансформировало экономику Ирландии», — объяснил он.

Ранее Хант уже сообщил, что будет бороться за пост главы правящей Консервативной партии.

В настоящее время базовая ставка налога на прибыль в Великобритании равна 19 %, соответственно, Хант предлагает понизить ее на 6,5 %.

По словам министра, Brexit станет «началом совершенно новой главы» для королевства и «единственной за всю жизнь возможностью реорганизовать британскую экономику». Хант отметил, что его задача — превратить британский сектор высоких технологий «в очередную Кремниевую долину». Этой мыслью с ним поделился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если я стану премьер-министром, то буду первым главой правительства на нашей памяти, который являлся бы предпринимателем по своему происхождению. Заключение сделок — это мой хлеб с маслом», — добавил Хант.

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Автор: Мария Милкевич
#великобритания #brexit #хант #форин-офис

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