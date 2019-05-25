Американцы поделились в Twitter историями, как военная служба разрушила их жизнь

Опрос о влиянии военной службы на жизнь американцев провели на официальной странице армии США в Twitter.

К настоящему времени свое мнение высказали примерно восемь тысяч человек. Кроме хвалебных комментариев, что армия делает людей физически и эмоционально крепче, придает жизни смысл и открывает карьерные перспективы, пользователи также выступили с критикой военной службы и ее влияния на мир, страну и жизнь каждого конкретного человека.

Например, многие поделились историями, как армия испортила им жизнь, а государство не оказало никакой поддержки.

«Как служба повлияла на меня? Она разрушила мою жизнь. Не из-за тех кошмаров, что я видел. <…> А потому, что, когда я вернулся домой, армия выбросила меня на обочину», — написал @SmokeShip.

Другие люди напомнили, что в многочисленных спецоперациях Пентагона погибли и пострадали ни в чем не повинные люди и солдаты.

«Как служба в армии во имя империализма США повлияла на ни в чем не повинных людей на Ближнем Востоке и в Африке? Подумай об этом», — написала @milksheikhman.

«Меня отправили в Ирак на один год. Я был там со своими приятелями — Смитом, Хоуксом, Лошем и Берни. Теперь все они мертвы», — написал @dyllyp.

Этот пользователь добавил, что один погиб в бою от выстрела снайпера, другой разбился, сидя пьяным за рулем, третий совершил самоубийство, четвертый умер от рака.

«Когда здоровье моего мужа ухудшилось до такой степени, что он стал с большим трудом дышать, мне пришлось вмешаться и от его имени подать заявление на пособие по инвалидности. Его легкие сгорели в Ираке. Иначе мы оказались бы на улице», — написала @MelEnterkin.

«Мой муж, морской пехотинец, был ранен в Ираке, потерял ногу, стал наркоманом из-за болеутоляющих, а затем умер», — рассказала @KarieWrites.

Некоторые напомнили о губительных последствиях химического вещества «Агент Оранж», использовавшегося американцами во Вьетнаме.

«Мой любимый папа не может рассказать сам, потому что умер почти три года назад от рака после многих лет борьбы. <…> Десятилетия нескончаемого лечения — и все из-за «Агента Оранж», — написал @MBwendeAnderson.

«Отцу моего соседа ампутировали ногу после многих лет лечения из-за «Агента Оранж», — поделилась @tinsbabe.

Многие люди рассказали о случаях насилия во время военной службы и о том, как страдает психика прошедших через ад войны.

«Я не служила, но моя мама — да. Ее изнасиловал один из ее командиров. Моя семья и я не знали об этом почти 15 лет после того, как она прекратила работать. Сейчас она страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессии», — поделилась @dazzymaiee.

"Мой лучший друг детства пошел в армию. Он всегда был самым счастливым среди моих знакомых. После службы он стал совершенно другим и впоследствии совершил самоубийство. Я ненавижу тебя, армия", — написал @Balancement.