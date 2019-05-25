Юрист планирует добиваться в суде ареста всех активов Порошенко
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов намерен настаивать на аресте всех финансовых активов проигравшего президентские выборы Петра Порошенко через суд.
Ранее Государственное бюро расследований завело уголовное дело по факту возможной государственной измены Порошенко, основываясь на заявлении Портнова. Юрист считает госизменой отправку украинских кораблей в Керченский пролив. Также, по словам Портнова, Госбюро расследований возбудило дело о противозаконном завладении Порошенко телеканалом «Прямой» и по факту «легализации» им криминальных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».
Портнов рассказал в интервью телеканалу «112 Украина», что отправил в Госбюро материалы по второму делу, однако не упомянул, какие конкретно. Он добавил, что планирует настаивать на судебном аресте всех активов Петра Порошенко.
«Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований. По этому вопросу мы ожидаем в течение нескольких недель ходатайство в суд, мы будем на этом настаивать, потому что я заявитель по этим вопросам. Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей», — сказал юрист.