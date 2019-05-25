Юрист планирует добиваться в суде ареста всех активов Порошенко

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов намерен настаивать на аресте всех финансовых активов проигравшего президентские выборы Петра Порошенко через суд.

Ранее Государственное бюро расследований завело уголовное дело по факту возможной государственной измены Порошенко, основываясь на заявлении Портнова. Юрист считает госизменой отправку украинских кораблей в Керченский пролив. Также, по словам Портнова, Госбюро расследований возбудило дело о противозаконном завладении Порошенко телеканалом «Прямой» и по факту «легализации» им криминальных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода «Кузня на Рыбальском».

Портнов рассказал в интервью телеканалу «112 Украина», что отправил в Госбюро материалы по второму делу, однако не упомянул, какие конкретно. Он добавил, что планирует настаивать на судебном аресте всех активов Петра Порошенко.