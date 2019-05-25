Полицейский избил корреспондента RT France на акции «желтых жилетов» в Тулузе

Сотрудник правоохранительных органов в Тулузе избил дубинкой корреспондента RT France Фредерика Эгуи в ходе протестной акции «желтых жилетов», передает телеканал RT.

«Полицейский в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации «желтых жилетов», — пишет телеканал в Telegram. — Фредерик попытался прокричать, что он пресса, но все равно получил несколько ударов дубинкой».

Interpellation musclée. Les forces de l'ordre me donnent des coups de matraque alors que je suis identifié presse. #GiletsJaunes #Toulouse #Acte28 pic.twitter.com/CdFErafXGu — Frédéric RT France (@frederic_RTfr) May 25, 2019

Ранее такой же инцидент случился во французской столице с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой. Работая на месте беспорядков во время первомайской манифестации в Париже, она получила удары дубинкой от полицейских. В больнице, куда журналистка обратилась за медицинской помощью, врачи зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. Иванова подала жалобу на поведение слуг правопорядка в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что насилие в отношении журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей недопустимо, и призвали руководство Франции тщательно расследовать произошедшее.