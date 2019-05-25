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Полицейский избил корреспондента RT France на акции «желтых жилетов» в Тулузе

Полицейский избил корреспондента RT France на акции «желтых жилетов» в Тулузе

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22:30   25 Мая 2019
Весь мир

Полицейский избил корреспондента RT France на акции «желтых жилетов» в Тулузе

Полицейский избил корреспондента RT France на акции «желтых жилетов» в Тулузе

Сотрудник правоохранительных органов в Тулузе избил дубинкой корреспондента RT France Фредерика Эгуи в ходе протестной акции «желтых жилетов», передает телеканал RT.

«Полицейский в Тулузе напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстрации «желтых жилетов», — пишет телеканал в Telegram. — Фредерик попытался прокричать, что он пресса, но все равно получил несколько ударов дубинкой».

Ранее такой же инцидент случился во французской столице с корреспондентом РИА Новости Викторией Ивановой. Работая на месте беспорядков во время первомайской манифестации в Париже, она получила удары дубинкой от полицейских. В больнице, куда журналистка обратилась за медицинской помощью, врачи зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. Иванова подала жалобу на поведение слуг правопорядка в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).

В Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что насилие в отношении журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей недопустимо,  и призвали руководство Франции тщательно расследовать произошедшее.

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Автор: Мария Милкевич
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