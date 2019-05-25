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22:21   25 Мая 2019
Россия

Беглов подтвердил во «ВКонтакте», что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Беглов подтвердил во «ВКонтакте», что будет участвовать в выборах губернатора Петербурга

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что принял решение участвовать в губернаторских выборах.

Ранее, в субботу, он заявил об этом на встрече с жителями Курортного района.

Беглов написал, что пришло его время «отдать городу долг, сделать что-то важное для него».

«Мы с командой проанализировали все сложные точки. Мы разработали реальный план и стратегию развития Петербурга. Теперь я принял важное решение. Да, я буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга», — подтвердил он.

Также Беглов пообещал сделать все возможное, чтобы Северная столица стала самым передовым городом не только в России, но и в Европе.

 

 

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #выборы #беглов

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