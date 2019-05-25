НАТО призывает Россию незамедлительно освободить украинских моряков

В НАТО призвали РФ немедленно освободить украинских моряков на фоне решения Международного трибунала по морскому праву по керченскому инциденту.

В субботу МТМП потребовал, чтобы Россия освободила военные суда Украины и находившихся на борту моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение границы РФ. Однако трибунал не стал требовать от России прекратить уголовное преследование задержанных.

«НАТО неоднократно давала понять, что нет никакого оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и военнослужащих. Мы продолжаем призывать Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли», — сообщил РИА Новости чиновник НАТО.

Ранее к этому же призвало Министерство иностранных дел Германии.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в границы РФ и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они совершали опасные маневры и не следовали законным требованиям российских властей. В результате корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, в их отношении заведено уголовное дело о незаконном переходе государственной границы. Российский лидер Владимир Путин заявил, что это была провокация, связанная с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко накануне выборов, которые в конечном счете выиграл Владимир Зеленский.