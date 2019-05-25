МИД ФРГ заявил, что освобождение РФ украинских моряков стало бы важным шагом к деэскалации

Постановление Международного трибунала по морскому праву ООН относительно украинских моряков подтверждает мнение властей ФРГ по поводу инцидента в Керченском проливе, сообщил ТАСС в субботу представитель немецкого МИД.

«Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по инцидентам в Азовском море, — заявил собеседник агентства. — Мы призываем Россию выполнить решение и незамедлительно освободить задержанных моряков, а также снять арест с судов».

С позиции МИД Германии, «это было бы важным вкладом в срочно необходимую деэскалацию».

Напомним, Международный трибунал по морскому праву ООН принял решение, что РФ необходимо освободить 24 украинских моряка и отдать Киеву три арестованных судна. Трибунал призвал стороны конфликта избегать действий, которые могут спровоцировать ухудшение ситуации в Керченском проливе. При этом отсутствие представителей России на процессе не сочли основанием, чтобы не рассматривать дело. Также трибунал постановил, что стороны должны до 25 июня предъявить суду отчеты об инциденте.

Ранее посольство России в Берлине сообщило МТМП, что не собирается участвовать в слушаниях. По мнению российских властей, у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения произошедшего в Керченском проливе.