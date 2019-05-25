Герой фейкового видео Навального о «тайных опросах» в МО РФ стал жертвой монтажа

Тюменский штаб блогера Алексея Навального в начале текущей недели обнародовал видео, якобы запечатлевшее сотрудника российского спецназа, который рассказывал об тайном опросе, проведенном представителями Минобороны РФ среди военных.

Как выяснилось, юноша оказался матросом контрактной службы. Он обратился за помощью к журналистам канала «Звезда», когда увидел этот ролик. В субботу, 25 мая, на сайте информационного агентства появилась видеозапись, в которой он полностью опровергает слова, прозвучавшие на кадрах тюменского штаба Навального и заявил о том, как снимались эти кадры на самом деле. Подробности приводит ФАН.

На видео говорится, что среди вопросов исследования, будто бы проведенного среди российских солдат по распоряжению военного ведомства, в частности, якобы фигурирует тема возможной стрельбы по митингующим, если такой приказ будет отдан. В Минобороны РФ при этом видео тюменских сторонников блогера назвали откровенным фейком, подчеркнув целый ряд противоречий.

«В Тюмени и области никаких подразделений специального назначения ВС России нет. Запечатленного на съемке сочетания элементов одежды и шевронов также не существует ни в одном российском государственном ведомстве. Кроме того, этот «ряженый» не знает и выдумывает названия несуществующих структурных подразделений Минобороны, в частности, например, некое «генеральное управление бригады ГРУ спецназа», — рассказали журналистам в министерстве.

На размещенных «Звездой» кадрах мужчина и сам опровергает подлинность прозвучавшего. Он заявляет, что смысл сказанного им грубо изменили при помощи монтажа. Герой ролика не отрицает, что действительно обращался в штаб Навального из личного интереса, однако об этом очень пожалел.

«В ходе беседы с представителями штаба мне было предложено сделать видеофрагмент о своем отношении к военной службе в вооруженных силах РФ… Перед началом интервью мне предложили переодеться в одежду, подтверждающую принадлежность к войскам специального назначения. После просмотра ролика в сети Интернет я увидел, что мои слова и сам смысл сказанного были искажены в очень грубой форме. Кроме того, имел место видеомонтаж. Я не подтверждаю данные слова в том интервью. Никакого социологического опроса в моей войсковой части не проводилось», — подчеркнул юноша.

Независимый журналист и политолог Александр Асафов рассказал информагентству, что не удивляется такой ситуации. Блогер и его сторонники всегда, напомнил эксперт, всегда широко прибегали к использованию различных информационных вбросов и всевозможных инсинуаций в СМИ и соцсетях, преследуя собственные интересы.

«Конечно, Навальный, штаб которого, так или иначе, имеет отношение ко многим избирательным кампаниям 2019 года в рамках Единого дня голосования, сейчас работает по всей стране традиционными для себя методами вранья. Это, например, и фейк по поводу того, что Любовь Соболь, юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», баллотирующаяся в Мосгордуму, якобы спасла Измайловский Вернисаж, хотя это сделали местные жители, муниципальные депутаты и другие, совсем не относящиеся к ФБК люди.», — подчеркнул эксперт.

Также Асафов добавил, что этой якобы победе был посвящен другой фейковый ролик Навального. Именно при помощи целого ряда методик, в числе которых и монтаж, активист пытается накалить обстановку в обществе.

Политолог уверен, что ролик сфабриковали для того, чтобы запугать население перед выборами, чтобы потом манипулировать голосами граждан. В данном случае очевидно, блогер всячески пытался «влезть» в екатеринбургскую повестку. Асафов заметил, видеозапись с ряженым спецназовцем Навальный использовал, чтобы посеять в обществе ожидания каких-то массовых репрессий. Однако он подчеркивает, что это является вбросом.

«Наоборот, специалисты отмечают, что уровень законного использования силы при задержании лиц на митингах, оказывающих прямое сопротивление, существенно упал. Ситуация со сквером в Екатеринбурге, где все-таки решили не строить храм, — яркое тому подтверждение. Оппозиции при всем желании так и не удалось показать хоть какие-то разбитые головы, свернутые носы, сломанные руки и так далее», — замечает эксперт.

Но вскоре следует ждать новых аналогичных информационных вбросов от Навального и его сторонников, полагает собеседник агентства. Ведь в РФ в этом году планируется порядка 20 избирательных компаний в различных регионах.