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21:25   25 Мая 2019
Весь мир

Новые снимки подозреваемого в совершении взрыва в Лионе опубликованы в полицейском Twitter

Новые снимки подозреваемого в совершении взрыва в Лионе опубликованы в полицейском Twitter

Французские правоохранительные органы опубликовали в Twitter новые фотографии и описание внешности подозреваемого в совершении взрыва на одной из пешеходных улиц в Лионе.

«Новые фотографии и описание человека, подозреваемого в причастности к взрыву на улице Виктора Гюго, — сообщается в твите полиции. — Если у вас есть информация, помогите нам, позвоните 197».

В комментарии к одной из фотографий описан внешний вид предполагаемого преступника. Это мужчина, одетый в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды, с черным рюкзаком на спине.

Напомним, взрыв прогремел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона, в результате инцидента никто не погиб, но 13 человек пострадали. Следователи полагают, что, скорее всего, взорвалось самодельное устройство, наполненное частями гвоздей и болтов.

Камеры видеонаблюдения, размещенные на ближайших магазинах, зафиксировали, как человек в возрасте 30–35 лет подъехал на велосипеде к булочной примерно в 17.30 по местному времени (18.30 по Москве) и положил там сумку.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #взрыв #подозреваемый #лион

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