Самолет UTair, круживший над Супргутом, благополучно сел в аэропорту

Лайнер Boeing 737-500 компании UTair, вылетевший из Сургута (ХМАО) в Худжанд (Таджикистан), спустя несколько часов вернулся в аэропорт вылета.

Об этом, ссылаясь на справочную службу аэропорта, сообщает агентство ТАСС. Отмечая, что самолет на протяжении трех последних часов кружил над Сургутом, вырабатывая топливо в баках.

Ранее сообщалось, что Боинг-737, вылетевший из Сургута в Худжанд в 16.45 по московскому времени, практически сразу принял решение о вынужденной посадке.

«Сразу после взлета у Боинга возникла проблема с каналом триммирования стабилизатора. Командир принял решение посадить самолет в Сургуте, где у компании свой технический центр», - отметили в пресс-службе компании.

Самолет совершил вынужденную посадку в 19.37 по московскому времени, никто из пассажиров при этом не пострадал. Как отмечается, рейс в Худжанд вылетит ближайшей ночью в 01.00 по московскому времени, для этого в Сургут уже направлен резервный борт. Пассажиры на время ожидания будут обеспечены питанием и гостиницей.