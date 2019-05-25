Замначальника отдела полиции крымского города Саки задержали за взятку

Заместитель начальника отдела полиции в городе Саки в Крыму был задержан при получении взятки, сообщило в субботу, 25 мая, региональное управление Следственного комитета РФ. Отмечается, что в связи с этим уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Операцию по задержанию правоохранителя с поличным проводили сотрудники ФСБ.

«Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД России «Сакский», используя свое служебное положение, получил взятку», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, размер взятки составил 150 тысяч рублей.