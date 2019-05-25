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20:50   25 Мая 2019
Россия

Замначальника отдела полиции крымского города Саки задержали за взятку

Замначальника отдела полиции крымского города Саки задержали за взятку

Заместитель начальника отдела полиции в городе Саки в Крыму был задержан при получении взятки, сообщило в субботу, 25 мая, региональное управление Следственного комитета РФ. Отмечается, что в связи с этим уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Операцию по задержанию правоохранителя с поличным проводили сотрудники ФСБ.

«Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД России «Сакский», используя свое служебное положение, получил взятку», — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, размер взятки составил 150 тысяч рублей. 

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Автор: Алла Ларионова
#взятка #крым #полиция #саки

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