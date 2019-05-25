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20:43   25 Мая 2019
Россия

МЧС предупреждает жителей Московской области об ухудшении погоды в ближайшее время

МЧС предупреждает жителей Московской области об ухудшении погоды в ближайшее время

Сильный дождь, град и гроза, а также ветер скоростью до 18 метров в секунду ожидается в Московской области в ближайшие час-два.

Об этом в субботу вечером сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«В ближайшие один-два часа местами в Московской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду», - сообщили в ведомстве, добавив, что также прогнозируется сильный дождь, град и гроза.

Плохая погода продержится в Московской области до 11 часов утра 26 мая.

Ранее в МЧС РФ сообщили о том, что на Москву в субботу вечером обрушатся сильные дожди с градом и грозы, а также сильнейший ветер, в связи с чем спасатели советовали автовладельцам не парковать свои машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Также в ведомстве напомнили москвичам о необходимости обходить стороной рекламные щиты и не укрываться от дождя под деревьями.

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Автор: Александр Люблинский
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