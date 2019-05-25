Партизаны Зимбабве рассказали о борьбе Африки за независимость

Историю борьбы африканского континента российским журналистам из ФАН поведали 57-летний Джорласиф Сивики и 46-летний Кенет Мунджеса, которые участвовали в так называемой Второй Чимуренге - партизанской войне против власти белого меньшинства в Родезии, продлившейся с 1964 по 1980 год.

Старший из них сообщил агентству, что впервые увидел партизан в 1975 году. Эти люди, отметил он, боролись за интересы оппозиции, за что получали поддержку и бесплатную еду от местного населения. Кроме того, жители предоставляли партизанам данные об армии правительства Родезии.

Далее рассказчики попали на войну в возрасте 15-17 лет. Они был вынуждены укрываться от пуль врага и сами ходить в наступление. Видеозапись интервью уже доступна на сайте ФАН.