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20:08   25 Мая 2019
Весь мир

Афганские силы безопасности отразили атаку талибов на аэропорт Кандагар

Афганские силы безопасности отразили атаку талибов на аэропорт Кандагар

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенного в России и в ряде других государств) предприняли попытку атаковать аэропорт Кандагар в одноименной афганской провинции, однако атака была пресечена силами национальной безопасности страны.

О произошедшем в субботу сообщает агентство Khaama Press, приводя заявление начальника местной полиции генерала Тадин Хан Ачакзая.

«Сегодня утром талибы запустили реактивный снаряд по аэродрому Кандагар. Атака не увенчалась успехом. Было обнаружено место, откуда велся обстрел, где был найден еще один снаряд», - говорится в сообщении.

По словам начальника полиции, силы безопасности в ходе операции задержали трех боевиков, причастных к атаке на аэропорт.

При этом отмечается, что в результате нападения талибов на аэропорт никто не пострадал, разрушений нет.

«Никаких нарушений воздушного сообщения с Кандагаром не произошло», - подчеркнул генерал.

Афганские силы безопасности отразили атаку талибов на аэропорт Кандагар 

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Автор: Александр Люблинский
#боевики #афганистан #обстрел #талибан #атака #кандагар

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