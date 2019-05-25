Полиция в Париже применила слезоточивый газ против митингующих «желтых жилетов»

Участники очередной ежесубботней акции протестов движения «Желтые жилеты» в Париже забросали сотрудников полиции бутылками и «другими предметами», после чего стражи порядка применили против нарушителей слезоточивый газ.

Об этом в субботу вечером сообщает французский телеканал BFMTV, отмечая, что протестующие вступили в столкновения с полицией в 17.40 по местному времени (18.40 по московскому времени) на площади Республики. На видеокадрах, которые демонстрирует телеканал, видно, что протестующие, которые держат в руках флаги с символами анархии, поджигают самокаты и мусорные урны.

Ранее СМИ сообщали, что 25 мая на протестную акцию «желтых жилетов» в Париже вышли около трех тысяч человек.

Напомним: массовые протесты движения «Желтые жилеты» продолжаются во Франции каждую субботу с 17 ноября 2018 года. Изначально французы выступали против решения властей повысить тарифы на автомобильное топливо, а после того, как правительство, идя навстречу протестующим, это решение отменило, манифестанты начали выдвигать другие требования, в том числе и политические.