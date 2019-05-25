Патриарх Кирилл в Страсбурге обсудит ситуацию на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время стартовавшего в субботу трехдневного визита в Страсбург не только освятит возведенный в этом городе русский храм, но и побеседует с главой Совета Европы проблемы верующих Украины. Об этом сообщает в субботу, 25 мая, РИА Новости со ссылкой на сопровождающего патриарха главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамский Иларион.

По его словам, основной целью визита патриарха в город является освящение храма Русской православной церкви, который здесь строили девять лет.

Приезд Кирилла никак не относится к вопросу членства России в Совете Европы, а также участия делегации от РФ в работе Парламентской ассамблеи СЕ, подчеркивает митрополит.