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20:28   25 Мая 2019
Россия

Патриарх Кирилл в Страсбурге обсудит ситуацию на Украине

Патриарх Кирилл в Страсбурге обсудит ситуацию на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время стартовавшего в субботу трехдневного визита в Страсбург не только освятит возведенный в этом городе русский храм, но и побеседует с главой Совета Европы проблемы верующих Украины. Об этом сообщает в субботу, 25 мая, РИА Новости со ссылкой на сопровождающего патриарха главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамский Иларион.

По его словам, основной целью визита патриарха в город является освящение храма Русской православной церкви, который здесь строили девять лет.

Приезд Кирилла никак не относится к вопросу членства России в Совете Европы, а также участия делегации от РФ в работе Парламентской ассамблеи СЕ, подчеркивает митрополит.

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Автор: Алла Ларионова
#патриарх кирилл #общество #страсбург

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