Климкин рассказал о «победе» над Россией

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter отреагировал на решение Международного трибунала ООН по случившемуся в Керченском проливе.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», — заявил он.

Почитайте мляву і беззубу заяву МЗС РФ щодо рішення Міжнародного Трибуналу з морського права, і зрозумієте масштаб нашої сьогоднішньої перемоги. Росія має повернути ????????кораблі, а головне - звільнити наших моряків. P.S. А так виглядає просте дипломатичне щастя. Вітаю, колеги ???????? pic.twitter.com/JAZGAFyxhW — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) May 25, 2019

Глава украинского внешнеполитического ведомства также прикрепил к посту фотографию обнимающихся коллег, отметив, что так выглядит «дипломатическое счастье».

Ранее в субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от россиской стороны освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение границ. При этом он не требует от РФ прекратить уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц.