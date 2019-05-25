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19:05   25 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Климкин рассказал о «победе» над Россией

Климкин рассказал о «победе» над Россией

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter отреагировал на решение Международного трибунала ООН по случившемуся в Керченском проливе.

«Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы», — заявил он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также прикрепил к посту фотографию обнимающихся коллег, отметив, что так выглядит «дипломатическое счастье».

Ранее в субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от россиской стороны освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение границ. При этом он не требует от РФ прекратить уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #мид украины #климкин

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