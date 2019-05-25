Небольшой самолет разбился в Канаде, двое погибших

Два человека погибли в канадской провинции Квебек в результате крушения небольшого частного самолета.

Об этом в субботу сообщает местный телеканал CTV, отмечая, что трагедия произошла накануне – в пятницу 24 мая.

Самолет рухнул на расстоянии 90 километров в северо-восточном направлении от города Монреаль. Как отмечается, медики оперативно прибыли месту ЧП, однако спасти пилота и пассажира разбившегося самолета не смогли. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Причина крушения самолета к настоящему моменту неизвестна. По факту произошедшего проводится расследование.