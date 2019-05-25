Российская сборная по хоккею проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ

Полуфинальный матч между сборными командами России и Финляндии в рамках проходящего в Словении Чемпионата мира по хоккею, закончился победой финских хоккеистов.

Россияне уступили финнам со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Решающий гол в ворота российской команды в третьем периоде забил Марко Антилла.

Второй полуфинал Чемпионата мира по хоккею состоится в субботу вечером. На льду встретятся национальные команды Канады и Чехии.

Напомним: ранее российская сборная одержала семь побед в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, не проиграв ни одного матча. Россияне набрали 21 очко и заняли первое место в группе. В четвертьфинале россияне встретились с командой США и выиграли у американцев со счетом 4:3.