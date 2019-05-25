МИД Украины выразил протест РФ из-за визита Володина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста после визита в Крым председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Об этом в субботу, 25 мая, сообщила пресс-служба украинского МИД.

Согласно этому сообщению, украинская сторона продолжает рассматривать эту как и все предыдущие, поездки российских чиновников в Крым и Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Володин накануне прибывал в Крыму, где принял участие в заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.