Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа

Утечка углекислого газа на борту китайского грузового судна, находившегося в порту Лунъянь города Жунчэн в восточной провинции Шаньдун, привела к гибели восьми человек.

Об этом в субботу сообщает шанхайское информагентство «Пэнпай».

По информации журналистов, грузовое судно, на котором произошла трагедия, зарегистрировано в восточнокитайской провинции Фуцзянь.

Причины произошедшего в настоящее время уточняются. По факту гибели восьми членов экипажа проводиться расследование.