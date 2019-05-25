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 Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа

Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа
18:55   25 Мая 2019
Весь мир

Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа

Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа

Утечка углекислого газа на борту китайского грузового судна, находившегося в порту Лунъянь города Жунчэн в восточной провинции Шаньдун, привела к гибели восьми человек.

Об этом в субботу сообщает шанхайское информагентство «Пэнпай».

По информации журналистов, грузовое судно, на котором произошла трагедия, зарегистрировано в восточнокитайской провинции Фуцзянь.

Причины произошедшего в настоящее время уточняются. По факту гибели восьми членов экипажа проводиться расследование.

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Автор: Александр Люблинский
#китай #порт #судно #утечкагаза

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