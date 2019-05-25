Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа
Утечка углекислого газа на борту китайского грузового судна, находившегося в порту Лунъянь города Жунчэн в восточной провинции Шаньдун, привела к гибели восьми человек.
Об этом в субботу сообщает шанхайское информагентство «Пэнпай».
По информации журналистов, грузовое судно, на котором произошла трагедия, зарегистрировано в восточнокитайской провинции Фуцзянь.
Причины произошедшего в настоящее время уточняются. По факту гибели восьми членов экипажа проводиться расследование.