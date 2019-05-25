Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МИД Украины выразил протест РФ из-за визита Володина в Крым

МИД Украины выразил протест РФ из-за визита Володина в Крым

 Соболь стала новым, но хорошо работающим источником дохода Навального

Соболь стала новым, но хорошо работающим источником дохода Навального
Климкин рассказал о «победе» над Россией

Климкин рассказал о «победе» над Россией

 Порошенко призвал Зеленского действовать в вопросе освобождения моряков

Порошенко призвал Зеленского действовать в вопросе освобождения моряков
Небольшой самолет разбился в Канаде, двое погибших

Небольшой самолет разбился в Канаде, двое погибших

 Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа

Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа
МИД Украины выразил протест РФ из-за визита Володина в Крым

МИД Украины выразил протест РФ из-за визита Володина в Крым

 Соболь стала новым, но хорошо работающим источником дохода Навального

Соболь стала новым, но хорошо работающим источником дохода Навального
Климкин рассказал о «победе» над Россией

Климкин рассказал о «победе» над Россией

 Порошенко призвал Зеленского действовать в вопросе освобождения моряков

Порошенко призвал Зеленского действовать в вопросе освобождения моряков
Небольшой самолет разбился в Канаде, двое погибших

Небольшой самолет разбился в Канаде, двое погибших

 Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа

Восемь человек погибли на китайском грузовом судне из-за утечки газа
18:29   25 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко призвал Зеленского действовать в вопросе освобождения моряков

Порошенко призвал Зеленского действовать в вопросе освобождения моряков

Экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал администрации своего преемника на посту главы государства Владимира Зеленского не дожидаться «импульса от общества», а также не заигрывать с Россией и не верить ее добросовестности в вопросе освобождения моряков, задержанных за нарушение границ РФ.

Свое мнение по данному вопросу Порошенко высказал на своей странице в социальной сети Facebook. В частности, он написал, что администрации нового президента следует самой формировать повестку дня по данному вопросу, а не ждать импульса от общества.

«Уже не до шуток — время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину — не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить её добросовестности», - подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что. Если России выполнит решение Международного трибунала по морскому праву и освободит украинских моряков, это может поспособствовать разблокированию переговоров между нашими странами.

Напомним: 25 ноября 2018 года три украинских корабля. Нарушивших государственную границу РФ в Черном море, были задержаны российскими пограничниками вместе с членами экипажей – 24 членами экипажей, в числе которых оказались два сотрудника СБУ.

Порошенко призвал Зеленского действовать в вопросе освобождения моряков

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #совет #моряки #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...