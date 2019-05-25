Порошенко призвал Зеленского действовать в вопросе освобождения моряков

Экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал администрации своего преемника на посту главы государства Владимира Зеленского не дожидаться «импульса от общества», а также не заигрывать с Россией и не верить ее добросовестности в вопросе освобождения моряков, задержанных за нарушение границ РФ.

Свое мнение по данному вопросу Порошенко высказал на своей странице в социальной сети Facebook. В частности, он написал, что администрации нового президента следует самой формировать повестку дня по данному вопросу, а не ждать импульса от общества.

«Уже не до шуток — время действовать! Каждый украинский политик должен помнить истину — не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить её добросовестности», - подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что. Если России выполнит решение Международного трибунала по морскому праву и освободит украинских моряков, это может поспособствовать разблокированию переговоров между нашими странами.

Напомним: 25 ноября 2018 года три украинских корабля. Нарушивших государственную границу РФ в Черном море, были задержаны российскими пограничниками вместе с членами экипажей – 24 членами экипажей, в числе которых оказались два сотрудника СБУ.