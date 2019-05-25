Микроавтобус столкнулся с фурой под Саратовом, 11 пострадавших

О ДТП в субботу сообщает РИА Новости, приводя заявление начальника пресс-службы управления ГИБДД по Саратовской области Елены Морозовой.

Как отмечается, столкновение микроавтобуса с фурой произошло в 15.30 по местному времени( 14.30 по московскому времени) в Красноармейском районе Саратовской области на 426-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

«По предварительным данным, 43-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, следовавшего по маршруту Оренбург-Махачкала… при совершении маневра обгона допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом и съехал в кювет. В микроавтобусе были 13 человек», - сообщила Елена Морозова.

Также она добавила, что 11 человек с травмами после ДТП были доставлены бригадами «скорой помощи» в больницу под Волгоградом. По предварительным данным, в числе пострадавших детей нет.

Обстоятельства столкновения микроавтобуса с фурой выясняются в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции.