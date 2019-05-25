Протоколы составлены на двух участников «БДСМ-флешмоба» во Владивостоке

Административные протоколы составлены на двух учеников школы №74 во Владивостоке, которые участвовали в скандальной вечеринке накануне последнего звонка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского главка МВД в субботу, 25 мая.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, на котором десятки учеников 11-го класса у школы устроили «БДСМ-флешмоб». Школьники, одетые в разные костюмы, пускали разноцветный дым, танцевали и выкрикивали лозунги. Позже в самом учебном заведении распылили огнетушитель.

Внимание правоохранителей привлекла девушка, нарядившаяся в форму сотрудника полиции.Ее родителям грозит штраф до полутора тысяч рублей. Кроме того, в акции участвовали ребята в провокационных костюмах «зайчиков» с подтяжками на голое тело и заклеенными сосками.

УМВД города организовало проверку. Власти Приморья назвали поведение учеников на территории школы недопустимым. С участниками мероприятия и их родителями проведут разъяснительную работу, к школе применят меры воздействия.

«Составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов)», — отметили в пресс-службе.

Как сообщили РИА Новости, директор школы уволилась по собственному желанию. Внутренняя проверка в учебном заведении продолжается.