Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Микроавтобус столкнулся с фурой под Саратовом, 11 пострадавших

Микроавтобус столкнулся с фурой под Саратовом, 11 пострадавших

 Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга

Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

 Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой

Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой
Дамаск разминирует освобожденные от террористов Гуту и Даръа к концу года

Дамаск разминирует освобожденные от террористов Гуту и Даръа к концу года

Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе
Микроавтобус столкнулся с фурой под Саратовом, 11 пострадавших

Микроавтобус столкнулся с фурой под Саратовом, 11 пострадавших

 Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга

Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга
Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

 Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой

Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой
Дамаск разминирует освобожденные от террористов Гуту и Даръа к концу года

Дамаск разминирует освобожденные от террористов Гуту и Даръа к концу года

Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе
17:05   25 Мая 2019
Весь мир

Дамаск разминирует освобожденные от террористов Гуту и Даръа к концу года

Дамаск разминирует освобожденные от террористов Гуту и Даръа к концу года

Разминирование — важнейший и злободневный вопрос в Сирии. Сейчас процесс продолжается на всех освобожденных от боевиков территориях республики. По данным источника в Facebook (@abbad.syriadze.7), его курирует лично министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб.

Глава военного ведомства Сирии поручил полностью разминировать Восточную Гуту и провинцию Даръа до 31 декабря 2019 года. Благодаря усилиям саперов ежедневно уничтожаются 20-40 взрывоопасных предметов.

Оставленные террористами осколочные снаряды, закопанные в землю и противопехотные мины часто становятся причиной смерти мирных жителей, включая детей. При этом количество жертв на подконтрольных Дамаску территориях в разы меньше, чем на оккупированных курдами территориях за Евфратом, где не полномасштабного разминирования не происходит, отмечает агентство ФАН. Тем не менее, опасность еще существует.

Дамаск разминирует освобожденные от террористов Гуту и Даръа к концу года

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с изданием отмечает, что именно это и отличает по-настоящему освобожденные регионы от тех, которые лишь называются так в западных СМИ. Официальные власти Сирии показывают настоящую заботу о жителях страны, стремясь обезопасить их, отметил эксперт.

«Разминирование стало одной из первостепенных задач, поскольку необходимо, чтобы граждане могли наконец почувствовать себя в безопасности, и чтобы смерть не поджидала их на каждом углу в процессе восстановления страны», — отметил собеседник издания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Арсений Аскольский
#сирия #разминирование #даръя #гутта

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...