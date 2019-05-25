Дамаск разминирует освобожденные от террористов Гуту и Даръа к концу года
Разминирование — важнейший и злободневный вопрос в Сирии. Сейчас процесс продолжается на всех освобожденных от боевиков территориях республики. По данным источника в Facebook (@abbad.syriadze.7), его курирует лично министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб.
Глава военного ведомства Сирии поручил полностью разминировать Восточную Гуту и провинцию Даръа до 31 декабря 2019 года. Благодаря усилиям саперов ежедневно уничтожаются 20-40 взрывоопасных предметов.
Оставленные террористами осколочные снаряды, закопанные в землю и противопехотные мины часто становятся причиной смерти мирных жителей, включая детей. При этом количество жертв на подконтрольных Дамаску территориях в разы меньше, чем на оккупированных курдами территориях за Евфратом, где не полномасштабного разминирования не происходит, отмечает агентство ФАН. Тем не менее, опасность еще существует.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с изданием отмечает, что именно это и отличает по-настоящему освобожденные регионы от тех, которые лишь называются так в западных СМИ. Официальные власти Сирии показывают настоящую заботу о жителях страны, стремясь обезопасить их, отметил эксперт.
«Разминирование стало одной из первостепенных задач, поскольку необходимо, чтобы граждане могли наконец почувствовать себя в безопасности, и чтобы смерть не поджидала их на каждом углу в процессе восстановления страны», — отметил собеседник издания.
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