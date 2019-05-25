Соболь стала новым, но хорошо работающим источником дохода Навального

ФБК блогера Алексея Навального идет на подмену в своих финансовых отчетах для Минюста и прямо у себя на сайте, завышая расходы и попросту скрывая часть поступлений. Схему раскрыли журналисты НТВ, рассказав о ней в новом расследовании. Не исключено, что намерение пойти в Мосгордуму Любови Соболь необходимо блогеру и его соратникам только для дальнейшего обогащения на пожертвованиях людей, продолжающих верить в его честность.

В отчетах ФБК за последние годы легко прослеживается огромное количество нестыковок. К примеру, в отчете для Минюста РФ за 2017 год, когда в фонд перечислили аж 80 миллионов рублей, говорится, что было потрачено 53 миллиона, а на сайте, в отчете для сторонников сказано, что 56 миллионов. Здесь неизвестно, кого Навальный пытается обмануть: государство, или своих же спонсоров.

Куда пропали эти три миллиона и куда делись оставшиеся 24, что не вошли в отчет для сторонников — остается загадкой. И это не единственный вопрос к тому, как и куда блогер расходует пожертвования.

Эксперты заметили, что ФБК не отчитывается и о доходах, которые получает от своего онлайн-магазина. Среди ассортимента магазина множество недешевых сувениров, пара самых обычных хлопковых носков стоит 500 рублей. Официально все покупки также классифицируются как «пожертвования» в фонд. Здесь специалисты отмечают нарушение закона о предпринимательстве, так как на вещи указаны конкретные цены, а это уже торговля.

Имеются вопросы и к аренде офисов ФБК, которые расположены в не самых дорогих бизнес-центрах, где среднегодовая аренда офиса на 30 человек обходится порядка в пять миллионов рублей, однако в документах фонда указаны расходы в 12 миллионов. За что блогер платит такие деньги остается в тайне.

НТВ уже пытался выяснить у бывшего директора ФБК Романа Рубанова, почему Навальный снимает такие дорогие офисы, однако ответа журналисты не получили. Вскоре хакеры вскрыли его счета и выяснили, что там лежит 27 миллионов рублей, при официальном доходе всего в один миллион. Налоги еще один «борец с коррупцией» с этих доходов решил просто не платить, объяснять свои шаги тоже отказался, просто уехав за рубеж.

За офисами Навального стоит бизнесмен Александр Хоменко. Их часто видят вместе. Официальный бизнес Хоменко связан с инжинирингом и техническим надзором на строительстве, а зарабатывает он на господрядах. При этом для проектов блогера он якобы ищет помещения и нанимает специалистов.

Кроме инжиниринга, Хоменко ведет особые закрытые семинары, где соратники Навального обучаются технологиям государственного переворота. Одно из таких собраний журналистам НТВ удалось заснять. Участие в них принимала и небезизвестная Любовь Соболь, которая собирается попасть в Мосгордуму.

Она уже успела засветиться в СМИ и на встречах с избирателями, но запомнилась лишь как плохой агитатор с набором штампованных лозунгов, непонятной программой и полным отсутствием умения отвечать на вопросы по существу. Вполне вероятно, что выдвижение на выборы в Мосгордуму не является ее личным желанием. Это вполне может быть воля Хоменко или Навального, которым необходимы новые источники для наживы.

Для предвыборной программы Соболь нужны деньги. Навальный уже активно распространяет призывы поддержать своего кандидата материально. Не исключено, что «борец с коррупцией» просто повторно проворачивает мошенническую схему, опробованную на президентских выборах 2018 года. Тогда Навальный активно собирал «пожертвования» на свою избирательную кампанию, хотя знал, что по закону к выборам его не допустят из-за судимостей.

Помимо невнятной программы у Соболь еще имеется и личная обида на петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Вместе с Навальным она требовала от него 300 миллионов рублей на муниципальные выборы в Санкт-Петербурге в обмен на прекращение информационных атак. Конечно, ответ активисты получили резко отрицательный.