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Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе
16:37   25 Мая 2019
Весь мир

Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

Французские полицейские смогли найти ДНК возможного автора произошедшего накануне, взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго в Лионе. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это не означает, что преступник был идентифицирован, а «лишь то, что он оставил свой след». Отмечается, что на месте ЧП найдено небольшое количество взрывчатого вещества.

Ранее стало известно, что в расследовании взрыва участвуют более сотни следователей. Чемодан, который взорвался в центре города, был оснащен системой дистанционного управления. На камерах видеонаблюдения видно, что неизвестный мужчина подъехал на велосипеде и оставил сверток, который позже взорвался. Пострадали 13 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#взрыв #полиция #днк #лион

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