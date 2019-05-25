Полиция нашла ДНК возможного виновника взрыва в Лионе

Французские полицейские смогли найти ДНК возможного автора произошедшего накануне, взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго в Лионе. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это не означает, что преступник был идентифицирован, а «лишь то, что он оставил свой след». Отмечается, что на месте ЧП найдено небольшое количество взрывчатого вещества.

Ранее стало известно, что в расследовании взрыва участвуют более сотни следователей. Чемодан, который взорвался в центре города, был оснащен системой дистанционного управления. На камерах видеонаблюдения видно, что неизвестный мужчина подъехал на велосипеде и оставил сверток, который позже взорвался. Пострадали 13 человек.