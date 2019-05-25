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17:28   25 Мая 2019
Россия

Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга

Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что намерен принять участие в выборах главы города, которые пройдут в сентябре текущего года. Об этом он заявил в субботу в Сестрорецке на встрече с представителями общественности Курортного района, руководителем которого врио работал в прошлом.

«По поводу выборов: мы сделали самое главное – изучили болевые точки города. Но мало решить болевые точки. Надо чтобы город развивался и стал локомотивом развития нашей страны», — заявил Беглов.

Также градоначальник рассказал, что он со своей командой подготовил план развития Петербурга и сделает все, чтобы разработанные на бумаге проекты воплотились в реальные дела.

Решение Беглова баллотироваться на предстоящих губернаторских выборах прокомментировал правозащитник Алексей Мартынов – директор Института новейших государств, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга

В частности, Мартынов отметил, что Беглову удалось быстро собрать команду профессионалов, которые настроены в первую очередь решать проблемы рядовых петербуржцев, и именно благодаря слаженной работе специалистов были решены многие сложности.

«С первых дней назначения временно исполняющим обязанности Беглов и его команда очень активно взялись за разгребание того вороха проблем, которые достались ему от предыдущих властей. Который, кстати, копился годами, а отдельные проблемы – десятилетиями», — отметил эксперт.

При этом он напомнил, что Беглов сумел за короткий срок добиться заметных результатов, что было отмечено не только экспертным сообществом, но и простыми горожанами.

Также Мартынов отметил, что Беглов много встречается с различными городскими организациями, общественниками и рядовыми петербуржцами, решая все проблемы с учетом их мнения и интересов.

«Это своего рода интерактив, синергия. И такой подход дает серьезные основания полагать, что в кратко-среднесрочной перспективе Петербург будет преображен в европейский мегаполис», — отметил он.

Ранее глава региона представил Заксобранию комплексную программу развития Санкт-Петербурга, включающую в себя модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, создание городской среды. Кроме того, в городе была запущена самая крупная за последние годы программа благоустройства, на которую было выделено четыре миллиарда рублей. Также произошли и изменения в социальном обеспечении, например, пенсионерам был предоставлен бесплатный проезд в пригородных электричках в течение всего года. Расходы на все это берет на себя город.

Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга

Горожане, по словам политолога, видят и ценят работу врио губернатора, многим очень понравилось предоставление бесплатного проезда пенсионерам в преддверии дачного сезона.

По мнению Мартынова, многие петербуржцы уже поняли, что Александр Беглов является лучшими кандидатом на пост главы города.

«С одной стороны, горожане чувствуют компетенции, а с другой – заинтересованность городской власти во всех этих проектах. Более того, руководство города вовлекает в реализацию этих проектов всех жителей города», — заключил он.

Также ФАН приводит мнение аналитика и социолога Алексея Филиппова, который заявил, что Беглову удалось вернуть Петербург в федеральную повестку – город сможет привлечь большие деньги для благоустройства и модернизации инфраструктуры, так как он стал участником федеральных программ.

Северную столицу за последнее время посетили многие федеральные чиновники, включая президента РФ Владимира Путина.

«Это говорит о том, что к культурной столице приковано особое внимание. Петербург закрепил свое место в федеральной повестке, и это очень хороший знак», — отметил эксперт.

Эксперты оценили успешность Беглова на посту главы Петербурга

По словам члена Ассоциации юристов РФ Андрея Воробьева, петербургская власть знает, чем живут рядовые петербуржцы и в чем они нуждаются. Об этом, как отметил эксперт, говорит тот факт, что Беглов активно занимается развитием общественных пространств. В качестве примера Воробьев привел парк в исторической части Петербурга, который будет создан вместо ранее запланированного там судебного квартала. И место это было выбрано с учетом мнения горожан.

«При реализации масштабных проектов, будь то парки или скверы, необходимо обязательно привлекать общественность и экспертное сообщество. Потому что именно рядовые граждане являются не только конечными благополучателями, никто не сможет оценить тот или иной проект, лучше, чем потребитель», — подчеркнул эксперт.

Александр Беглов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга 3 октября 2018 года. Первым делом на посту главы региона Беглов проанализировал проблемы, накопившиеся в городе при предыдущем руководстве, и внес изменения в бюджет. Благодаря грамотной денежной политике, собираемость налогов в Петербурге увеличилась почти в два раза, при этом власти смогли снизить государственный долг и отказаться от дорогих коммерческих кредитов. В результате бюджет Петербурга стал профицитным и Министерство финансов выделило Северной столице дополнительные субсидии.

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Автор: Александр Люблинский
#губернатор #выборы #петербург #беглов

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