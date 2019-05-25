Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Военный технополис «Эра» в Анапе впервые принял конкурс «Центр управления»

Военный технополис «Эра» в Анапе впервые принял конкурс «Центр управления»

 Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

 Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой

Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой
Спикером парламента Таиланда стал экс-премьер страны

Спикером парламента Таиланда стал экс-премьер страны

 Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу

Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу
Военный технополис «Эра» в Анапе впервые принял конкурс «Центр управления»

Военный технополис «Эра» в Анапе впервые принял конкурс «Центр управления»

 Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

 Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой

Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой
Спикером парламента Таиланда стал экс-премьер страны

Спикером парламента Таиланда стал экс-премьер страны

 Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу

Замглавы МИД России летом 2019 года посетит Венесуэлу
15:59   25 Мая 2019
Россия

Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый серийный атомный ледокол «Урал» спустили на воду на Балтийском заводе в Петербурге. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОАК). Сдать судно планируют в 2022 году.

В мероприятии участвовали вице-премьер Юрий Борисов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент ОАК Алексей Рахманов.

Корпус ледокола освятил священник. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина по традиции разбила о борт бутылку крымского шампанского. Длина  «Урала» составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а высота — 52 метра. Назначенный срок службы атомохода — 40 лет. Ледокол стоят по заказу госкорпорации «Росатом».

Атомные ледоколы проекта 22220 призваны обеспечить российское лидерство в Арктике. Они станут самыми большими и мощными в мире.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#петербург #урал #ледокол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...