Новый атомный ледокол «Урал» спущен на воду в Петербурге

Новый серийный атомный ледокол «Урал» спустили на воду на Балтийском заводе в Петербурге. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации (ОАК). Сдать судно планируют в 2022 году.

В мероприятии участвовали вице-премьер Юрий Борисов, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, президент ОАК Алексей Рахманов.

Корпус ледокола освятил священник. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина по традиции разбила о борт бутылку крымского шампанского. Длина «Урала» составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а высота — 52 метра. Назначенный срок службы атомохода — 40 лет. Ледокол стоят по заказу госкорпорации «Росатом».

Атомные ледоколы проекта 22220 призваны обеспечить российское лидерство в Арктике. Они станут самыми большими и мощными в мире.