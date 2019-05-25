Спикером парламента Таиланда стал экс-премьер страны

Спикером парламента Таиланда нового созыва, первого после пяти лет военного правления, избрали 80-летнего и бывшего премьер-министра страны Чуан Ликпхай. Выборы председателя на заседании парламента, депутатов который избрали на всеобщих выборах 24 марта этого года, показали в прямом эфире все телевизионные каналы Таиланда.

Чуан Ликпхай, согласно итогам, одержал победу с 258 голосами «за», его соперник Сомпхонг Амонвиват получил 235 голосов от парламентариев. Один депутат при голосовании решил воздержаться.

В тайном голосовании участвовали 494 из 500 депутатов парламента. Подсчет бюллетеней велся вручную.