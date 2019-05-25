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15:53   25 Мая 2019
Весь мир

Спикером парламента Таиланда стал экс-премьер страны

Спикером парламента Таиланда стал экс-премьер страны

Спикером парламента Таиланда нового созыва, первого после пяти лет военного правления, избрали 80-летнего и бывшего премьер-министра страны Чуан Ликпхай. Выборы председателя на заседании парламента, депутатов который избрали на всеобщих выборах 24 марта этого года, показали в прямом эфире все телевизионные каналы Таиланда.

Чуан Ликпхай, согласно итогам, одержал победу с 258 голосами «за», его соперник Сомпхонг Амонвиват получил 235 голосов от парламентариев. Один депутат при голосовании решил воздержаться.

В тайном голосовании участвовали 494 из 500 депутатов парламента. Подсчет бюллетеней велся вручную. 

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #парламент #таиланд

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