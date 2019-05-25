Два десятка домов пострадали при землетрясении в дагестанском селе

Двадцать домов в одном из сел Дагестана пострадали в результате землетрясения. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

Ранее Главное управление МЧС РФ по республике информировало, что в Буйнакском районе минувшей ночью произошли два землетрясения магнитудой. Их магнитуда составила 4,4 и 2,3 балла.

В Единой дежурно-диспетчерской службе журналистам рассказали, что по причине землетрясения в Буйнакске пострадали здания двух школ и двух детских садов. Характер разрушений незначительный, никто не пострадал. Населенный пункт Халимбекаул, согласно информации местных властей, стал эпицентром землетрясения.