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Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

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15:40   25 Мая 2019
Россия

Два десятка домов пострадали при землетрясении в дагестанском селе

Два десятка домов пострадали при землетрясении в дагестанском селе

Двадцать домов в одном из сел Дагестана пострадали в результате землетрясения. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

Ранее Главное управление МЧС РФ по республике информировало, что в Буйнакском районе минувшей ночью произошли два землетрясения магнитудой. Их магнитуда составила 4,4 и 2,3 балла.

В Единой дежурно-диспетчерской службе журналистам рассказали, что по причине землетрясения в Буйнакске пострадали здания двух школ и двух детских садов. Характер разрушений незначительный, никто не пострадал. Населенный пункт Халимбекаул, согласно информации местных властей, стал эпицентром землетрясения.

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Автор: Алла Ларионова
#дагестан #происшествия #землетрясение

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