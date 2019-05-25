Зеленский отреагировал на решение трибунала по морскому праву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение задержанных в Керченском проливе украинских моряков по требованию Международного трибунала ООН может разблокировать переговоры между Киевом и Москвой.

Об этом глава государства написал в Facebook в субботу, 25 мая. Он также добавил, что «мы очень ждем наших ребят дома».

«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле»,— подчеркнул Зеленский.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ. При этом отмечалось, что трибунал не считает нужным требовать прекращения уголовного преследование военных и воздержаться от возбуждения новых дел.

Также трибунал предписал Москве и Киеву до 25 июня представить отчеты по ситуации в Керченском проливе. Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что арбитраж, который Киев требует созвать по инциденту, не имеет юрисдикции в этой области.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы. Заведено уголовное дело.