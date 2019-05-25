Военный технополис «Эра» в Анапе впервые принял конкурс «Центр управления»

Ежегодный всеармейский конкурс профессионального мастерства «Центр управления» впервые прошел в военном инновационном технополисе «Эра» в городе Анапа.

Об этом в субботу сообщает Министерство обороны РФ, отмечая, что в 2019 году конкурс прошел в пятый раз.

«Сегодня на базе военного инновационного технополиса «Эра» состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Центр управления - 2019».

В финале конкурса участие приняли 120 офицеров. Об этом заявил глава Национального Центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, который поздравил победителей в режиме видеоконференции.

Напомним: военный инновационный технополис «Эра» начал работать осенью минувшего года, о чем министр обороны Сергей Шойгу 18 сентября 2018 года доложил президенту РФ Владимиру Путину.

22 ноября глава государства в ходе рабочей поездки посетил уникальный научно-исследовательский центр, экскурсию по которому для него провел глава оборонного ведомства.

В вовремя экскурсии Шойгу рассказал президенту о том, какие исследования проводят на базе данного комплекса российские военные ученные, отметив, что в работе «Эры» планируется задействовать лучших ученых страны, а также военнослужащих научных рот.

В конце экскурсии президент Путин заявил Шойгу, что находится под большим впечатлением. Затем, выступая в лектории технополиса, президент выразил благодарность всем, кто принимал участие в создании комплекса, а также персонально министру обороны Сергею Шойгу.