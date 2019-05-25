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 Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой

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15:14   25 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой

Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой

Решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал освободить моряков, задержанных в Керченском проливе, назвали в МИД Украины «настоящей победой». Такое заявление на выходе из зала суда сделала замглавы ведомства Елена Зеркаль.

«Это настоящая победа. Это то, за чем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и четкое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ. При этом отмечалось, что трибунал не считает нужным требовать прекращения уголовного преследования военных и воздержаться от возбуждения новых дел.

Российская сторона не участвовала в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой Также трибунал предписал Москве и Киеву до 25 июня представить отчеты по ситуации в Керченском проливе. В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что арбитраж, который Киев требует созвать по инциденту, не имеет юрисдикции в этой области. Заявления, сделанные РФ и Украиной при заключении Конвенции ООН по морскому праву, исключают возможность использования ее процедур в данном вопросе, подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы. Заведено уголовное дело.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #украина #мид #керченский пролив

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