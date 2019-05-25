Украинский МИД назвал решение трибунала ООН по морскому праву победой

Решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал освободить моряков, задержанных в Керченском проливе, назвали в МИД Украины «настоящей победой». Такое заявление на выходе из зала суда сделала замглавы ведомства Елена Зеркаль.

«Это настоящая победа. Это то, за чем мы обращались в трибунал, и трибунал принял ясное и четкое решение о немедленном освобождении кораблей и моряков», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от РФ освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение границы РФ. При этом отмечалось, что трибунал не считает нужным требовать прекращения уголовного преследования военных и воздержаться от возбуждения новых дел.

Российская сторона не участвовала в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Также трибунал предписал Москве и Киеву до 25 июня представить отчеты по ситуации в Керченском проливе. В свою очередь, во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что арбитраж, который Киев требует созвать по инциденту, не имеет юрисдикции в этой области. Заявления, сделанные РФ и Украиной при заключении Конвенции ООН по морскому праву, исключают возможность использования ее процедур в данном вопросе, подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля Украины нарушили госграницу РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы. Заведено уголовное дело.